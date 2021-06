Malattie infettive da esposizione professionale tra gli operatori non sanitari: una revisione evidenzia SARS-Cov-2 e molti altri patogeni

Global infectious disease risks associated with occupational exposure among non-healthcare workers: a systematic review of the literature

Acke S, Couvreur S, Bramer WM, Schmickler MN, De Schryver A, Haagsma JA. Occup Environ Med. 2021 May 25:oemed-2020-107164. doi: 10.1136/oemed-2020-107164. Epub ahead

of print. PMID: 34035182.