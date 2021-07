Covid-19 non deve far dimenticare le altre patologie: il rapporto MonitoRare sulle malattie rare in Italia e i dati della Toscana

Nella sezione A Le malattie rare: una sfida di sistema sono contestualizzati i vari temi affrontati, anche con riferimento agli interventi normativi, che negli anni hanno concorso a disciplinare gli assetti istituzionali e organizzativi del settore delle malattie rare.

sono contestualizzati i vari temi affrontati, anche con riferimento agli interventi normativi, che negli anni hanno concorso a disciplinare gli assetti istituzionali e organizzativi del settore delle malattie rare. La Sezione B Il panorama italiano , alla quale è dedicata la parte più ampia di questo rapporto, offre una focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale che è stato disaggregato in tre macro-aree di intervento che ripercorrono il percorso della persona con malattia rara , dalla diagnosi al trattamento: Prevenzione e diagnosi (screening e laboratori di genetica) Presa in carico (rete per le malattie rare e centri di competenza, PDTA, servizi socio-sanitari, sociali, scolastici e del lavoro) Trattamenti (farmaci, terapie avanzate e innovative) Completano il quadro della Sezione B, quattro ulteriori approfondimenti dedicati ad azioni trasversali al settore delle malattie rare , come la ricerca (ricerca e sperimentazioni cliniche, bio-banche di ricerca, registri di ricerca, registri di pazienti), la formazione, l’informazione e l’empowerment delle associazioni delle persone con malattia rara.

Malattie rare: qualche dato

Epidemiologia delle malattie rare in Toscana

Il 6 luglio presso il Ministero della Salute, si è tenuta la presentazione del VII Rapporto MonitoRare sulla condizione delle«Abbiamo un Piano nazionale del 2016 che finalmente si sta rinnovando, auspico che entro poche settimane possa vedere la luce». Così si è espresso il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto alla presentazione.«È evidente che il Covid non ci ha aiutato ed è allo stesso tempo inutile puntare il dito contro alcuni ritardi, avvenuti anche per altro tipo di patologie ordinarie e non rare, benigne o maligne che siano».Sileri ha puntualizzato che «il ministero della Salute è stato impegnato h24 senza soste, da più di un anno a questa parte, senza un attimo di pausa», nel contrasto alla pandemia da Covid-19. «Il problema delle malattie rare non è solo legato alla salute, è anche un problema organizzativo, sociale»., redatto da Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare, ha fornito il quadro di riferimento sull’, sull’accesso allaalleall’, sullaoltre che sull’, giuridica ed economica nazionale e regionale delle persone con malattia rara.Il rapporto è suddiviso inNel rapporto viene precisato che "rimangonodi questo lavoro tutte quelle persone che hanno delle malattie rare chedelle patologie esenti". Si ricorda inoltre che leper le malattie rare, oltre appunto alla rarità, sono la gravità clinica, il grado d’invalidità e l’onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo dell’intervento assistenziale (criteri definiti dal Decreto Legislativo n. 124/1998).Al riguardo è utile citare i risultati di un approfondito studio pubblicato sull’European Journal of Human Genetics nel 2019 ( Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database ), secondo il quale ladelle malattie rare sarebbe compresa tra ildella popolazione. Applicando queste percentuali alla popolazione italiana, il numero complessivo di persone con malattia rara insarebbe compreso fra i, un dato di gran lunga superiore a quello delle sole persone con malattia rara (PcMR) esenti.Dal 2017 - anno nel quale UNIAMO, in concomitanza con l’introdotto con l’aggiornamento dei LEA, ha avviato una rilevazione periodica di alcuni dati dei Registri Regionali delle Malattie Rare (RRMR) - fino ad oggi, il quadro delle Regioni e delle Province autonome che hanno fornito i propri dati si è progressivamente ampliato e consolidato.Relativamente altutte lehanno inviato i dati ad eccezione della Calabria e delle Marche (il cui RRMR è in fase di aggiornamento/revisione della relativa infrastruttura tecnologica). La copertura della rilevazione è quindi pari al 94,3% della popolazione, in ulteriore crescita rispetto al 93% dell’anno precedente nel quale anche la Regione Basilicata non aveva comunicato i propri dati. Rimangono escluse dai conteggi tutte le persone con malattie rare ancora non inserite nell’allegato 7 e quelle altre che, pur avendo una patologia rara inclusa nell’elenco, non sono in possesso del codice di esenzione specifico per malattia rara e di conseguenza non sono inserite nei registri.A fronte quindi di una(in crescita di circa il 10% rispetto a quella dell’anno precedente), continuano a persistere: il campo di variazione va dal minimo di prevalenza pari allo 0,21% dell’Abruzzo al massimo dell’area vasta Piemonte e Valle d’Aosta che registra una prevalenza pari a 0,94%.Nel Rapporto MonitoRare viene anche ricordato che ilè stato approvato dalla Camera dei Deputati all’unanimità il 26 maggio 2021 e ora passa all’esame del Senato della Repubblica in seconda lettura. La norma è finalizzata alla tutela del diritto alla salute delle persone con malattie rare mediante misure dirette a garantire:Inoltre nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sono previsti investimenti specificatamente dedicati al finanziamento di programmi di ricerca o progetti per le malattie rare e i tumori rari, due finanziamenti da 50 milioni di euro attribuiti con bandi da assegnare entro la fine del 2023 e del 2025.Le persone con malattia rara insono, al, quasi, più femmine che maschi, con una stima di prevalenza pari aabitanti e connel periodo 2015-2018.E’ quanto emerge dal rapporto epidemiologico sulle malattie rare in Toscana , realizzato recentemente dalla sezione di Epidemiologia delle Malattie Rare e delle Anomalie Congenite dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR - Area della Ricerca di Pisa), in collaborazione con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e la Regione Toscana.Lerappresentano il gruppo nosologico con l’incidenza più elevata nel quadriennio 2015-2018 (1.729 casi complessivi), seguite da quelle dell’e dal gruppo delle. Tra le singole malattie, l’incidenza più elevata si osserva per lacon 37,2 nuovi casi ogni anno per milione di abitanti e la(30,8). La stima della sopravvivenza totale a 5 anni, valutata nel periodo 2000-2018, è pari all’89%.Il rapporto, attraverso una specifica metodologia finalizzata ad integrare i dati del Registro Toscano Malattie Rare con diverse fonti informative sanitarie, fornisce stime accurate dell’occorrenza delle malattie rare nellain termini dima anche stime degli esiti di malattia quali ospedalizzazione, prescrizione di farmaci e sopravvivenza. Lo scopo è quello di restituire informazioni utili ai pazienti, alle associazioni dei pazienti e ai clinici operanti nell’ambito delle malattie rare, oltre che a supporto della Regione per la definizione di politiche di governance del sistema sanitario.