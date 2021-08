Punteggio scala di Braden all'ammissione come predittore indipendente precoce della mortalità in ospedale tra i pazienti ricoverati con COVID-19: uno studio di coorte retrospettivo

Obiettivo

Lovicu E, Faraone A, Fortini A. Admission Braden Scale Score as an Early Independent Predictor of In-Hospital Mortality Among Inpatients With COVID-19: A Retrospective Cohort Study . Worldviews Evid Based Nurs. 2021 Jul 17. doi: 10.1111/wvn.12526. Epub ahead of print. PMID: 34275200.Lo studio è stato effettuato da un team dell'gli autorioperanonell'dell'di Firenze.Da dicembre 2019, la pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari in numerosi paesi a causa dell'ondata di pazienti gravemente malati che necessitano di ricovero in ospedale e cure di supporto. Dato il numero limitato di risorse, si è reso necessario identificare semplici predittori prognostici che consentano agli operatori sanitari di prendere decisioni tempestive per la gestione ottimale dei pazienti affetti da COVID-19. Unè rappresentato dalla).Laè unampiamente utilizzato. Tuttavia, è stata anche utilizzata comepoiché esamina diversi fattori associati alla fragilità, come la mobilità, la nutrizione e l’aspetto cognitivo.Nel presente studio, abbiamo cercato dila, definendo la sua associazione con la mortalità ospedaliera in questa popolazione dopo correzione per altri predittori di outcome già noti.Abbiamo condotto unovalutando tutti i pazienti con infezione da SARS-CoV-2 ricoverati consecutivamente per un periodo di 2 mesi (dal 6 marzo al 7 maggio 2020) nei reparti COVID-19 dell’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze. I dati di valutazione demografica, clinica e infermieristica, inclusa la BS al momento del ricovero, sono stati estratti dalle cartelle cliniche elettroniche. Sono stati utilizzati modelli di regressione logistica univariata e multivariata per esplorare l'associazione tra il punteggio della BS e la mortalità ospedaliera.La scala di Braden è stata valutata in 146 pazienti (età media 74,7 anni; 52% maschi). Al momento del ricovero, 46 avevano una BS ≤ 15 e 100 pazienti avevano una BS > 15. La mortalità tra i pazienti con BS ≤ 15 era significativamente più alta rispetto ai pazienti con BS > 15 (45,7% vs. 16%; p < 0,001). All'analisi di regressione multivariata, aggiustando per potenziali fattori confondenti (età, scala di Barthel, malattia renale cronica, fibrillazione atriale e ipertensione), la BS al ricovero è rimasta inversamente associata al rischio di mortalità intraospedaliera (OR = 0,76; 95% CI [0,60 , 0,96]; p = .020).La, al letto del malato, in grado di identificare precocemente i pazienti, non ricoverati in reparti di terapia intensiva, affetti da COVID-19 con prognosi infausta che potrebbero beneficiare di interventi specifici e tempestivi.