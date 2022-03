Agopuntura, il punto sulla ricerca scientifica nella raccolta di articoli del BMJ

Le revisioni sistematiche sull'agopuntura

malattie muscoloscheletriche e del tessuto connettivo (865, 35,0%)

condizioni neurologiche (304, 12,3%)

cancro (287, 11,6%)

malattie cardiovascolari (235, 9,5%).

Sottoutilizzo dell'agopuntura nella pratica clinica

miglioramento della comunicazione funzionale dei pazienti con afasia post-ictus

sollievo dal dolore al collo e alle spalle

sollievo nella sindrome dolorosa miofasciale

alleviamento del dolore correlato alla fibromialgia

sollievo dal dolore lombare non specifico

aumento del tasso di successo dell'allattamento entro 24 ore dal parto

riduzione della gravità dei sintomi della demenza vascolare

miglioramento dei sintomi nasali della rinite allergica.

Migliore utilizzo delle revisioni sistematiche nel processo decisionale

Linee guida e raccomandazioni sull'uso dell’agopuntura: come migliorarle

la scarsa segnalazione delle popolazioni target

la descrizione incompleta degli interventi di agopuntura

l'incapacità di specificare le opzioni di cure alternative

la mancanza della considerazione completa di tutti i risultati importanti per il paziente

l'incapacità di chiarire e seguire le preferenze dei pazienti

il disprezzo di gran parte delle prove disponibili.

Laè spesso costosa, può causare effetti collaterali e danni e non è sempre il trattamento ottimale per condizioni a lungo termine. Laddove i trattamenti convenzionali non hanno successo, l'e altre medicine tradizionali e complementari hanno ilper svolgere unottimale del paziente.Da queste premesse prende avvio sulun articolo di opinione che introduce una raccolta di articoli suisull'agopuntura: essi riassumono lo stato attuale e forniscono una guida metodologica critica sulla produzione di prove cliniche attraverso studi randomizzati controllati, linee guida di pratica clinica, forniscono evidenze di economia sanitaria, valutano anche il numero e la qualità delle revisioni sistematiche.Molti medici e pazienti in tutto il mondo ricorrono all' agopuntura , una tecnica della medicina tradizionale cinese, che ha avuto origine 2000 anni fa.Mentre la teoria dellaattribuisce l'effetto dell'agopuntura alla stimolazione in specifiche regioni del corpo (punti terapeutici) dei canali energetici, cosiddetti meridiani (cioè, percorsi attraverso i quali scorre l'energia vitale nota come “qi”), per modulare la fisiologia corporea; laha fornito sempre più prove sugli effetti biologici dell'agopuntura.Secondo il rapporto 2019 dell'Organizzazione mondiale della sanità , l'. In alcuni paesi è coperta da assicurazione sanitaria e da norme stabilite. Negli Stati Uniti sono oltre 10 milioni i trattamenti di agopuntura somministrati all'anno, nel Regno Unito superano i 4 milioni all'anno e sono forniti dall’NHS.Nel 2009, laha lanciato un'iniziativa di finanziamento della ricerca sulla medicina tradizionale cinese (GP-TCM) in 19 paesi per studiare la sicurezza e l'efficacia dell'agopuntura e di altri interventi di medicina tradizionale cinese.In uno degli studi apparsi sul BMJ , sono stati valutati ile ladelle, esplorando il probabile sottoutilizzo di comprovate terapie di agopuntura benefiche nella pratica clinica e nelle politiche sanitarie, identificando le aree promettenti e poco studiate, proponendo "strategie" per implementare trattamenti di agopuntura efficaci e stabilendo opportunità di finanziamento di programmi di ricerca per le terapie di agopuntura.I ricercatori hanno identificatodi terapie di agopuntura tra il 2000 e il 2020, in costante aumento negli anni (vedi figura).Sono state pubblicate revisioni sistematiche di(1578, 63,9%) e di(893, 36,1%) incentrati principalmente sulle seguenti aree terapeutiche:Il, quello del primo autore delle revisioni sistematiche, era la Cina (996, 40,3%), seguita da Stati Uniti (358, 14,5%), Regno Unito (316, 12,8%), Corea del Sud (259, 10,5%), Australia (178, 7,2 %), Canada (117, 4,7%) e Germania (106, 4,3%).La recente panoramica delle revisioni sistematiche sull'agopuntura ha rilevato che su 77 malattie studiate, l'ha mostrato uncon evidenza di certezza moderata o altaTuttavia,all’interno di politiche sanitarie strutturate e dell'ampio utilizzo nella pratica clinica,nelle linee guida dellaper queste condizioni.Con l'uso sempre diffuso delle terapie di agopuntura nella pratica clinica e il rapido aumento dell'interesse per la ricerca, è fondamentale utilizzare l'ampio corpus diperclinico e politico,e dia livello globale, concentrando sforzi e risorse nelle aree in cui l'agopuntura ha mostrato ampi effetti supportati da prove di certezza bassa o molto bassa (aree ad alto potenziale), digitalizzare e diffondere le evidenze perLesono “strumenti che distillano i risultati della ricerca” e offrono agli operatori sanitari una sintesi della letteratura originale già interpretata e valutata criticamente.In uno degli studi della raccolta che ripercorree fornisce suggerimenti per il miglioramento, le linee guida che includono l'agopuntura si dividono in tre tipi: quelle che uniscono l'agopuntura a interventi convenzionali, quelle limitati alla medicina tradizionale e complementare e quelle che riguardano solo l'agopuntura.Molti ricercatori hanno criticato l'esclusione degli interventi di agopuntura dalle linee guida cliniche, infatti lacome intervento rilevante. Le comunità mediche tradizionali, infatti, contribuiscono per due terzi a tutte le linee guida che affrontano gli interventi di agopuntura.Tuttavia, l’per:Nelle, i ricercatori suggeriscono agli sviluppatori di linee guida die seguire standard e liste di controllo pertinenti per produrre linee guida chiare, attuabili, affidabili e incentrate sul paziente.Un altro studio , anch’esso parte della raccolta del Bmj, riassume le(Clinical Practice Guidelines - CPG) relative all'agopuntura e valuta criticamente la qualità della loro metodologia.Con oltre 3000 anni di storia, l': tra i 192 stati membri dell'OMS, 183 la utilizzano. In Norvegia, ad esempio, tra il 34-64% dei medici consiglia l'agopuntura ai propri pazienti.La crescenteha portato a. Le 133 linee guida considerate nello studio hanno affrontato più frequentemente lee del tessuto connettivo (29,3%), disturbi neurologici (15,8%), ostetricia, ginecologia e salute delle donne (9,7%) e oncologia (9,0%) (vedi figura).Lo studio ha utilizzato lo strumento Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II (AGREE-II), che comprendeorganizzati in sei domini: scopo, coinvolgimento degli stakeholder, rigore di sviluppo, chiarezza della presentazione, applicabilità e indipendenza editoriale, per valutare la qualità delle CPG. Le CPG risultano di qualità moderata in termini di "ambito e scopo", "chiarezza di presentazione", "rigore nello sviluppo" e "coinvolgimento delle parti interessate", ma di bassa qualità in termini di "indipendenza editoriale" e "applicabilità".Leerano in modo schiacciante(87,8% delle raccomandazioni),o più o meno equamente: 380 raccomandavano l'uso dell'agopuntura, 28 la sconsigliavano e 25 consideravano l'agopuntura, ma non formulavano raccomandazioni (vedi tabella 2 dei Materiali supplementari ). Delle 303che hanno utilizzato GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) per determinarne la forza: 152 (50,2%) erano deboli e 131 (43,2%) raccomandazioni forti, di cui 104 (79,4%) supportate da prove di certezza bassa o molto bassa (raccomandazioni discordanti).Negliun gran numero di. Sebbene queste linee guida possano essere ugualmente o più rigorose di molte altre, rimangono notevoli margini di miglioramento. Secondo gli autori, lein modo coerente, considerando esplicitamente le preferenze dei pazienti, fornendo dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche dei pazienti, sugli interventi, su confronti e riepilogo dei risultati.