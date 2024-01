Evidenze mediche orientate al paziente: vale la pena conoscerle per migliorare la pratica clinica

utilizza outcome come la mortalità, l’intensità o la durata dei sintomi, la qualità della vita e non orientati alla malattia

una ricerca rivela che l’uso di amoxicillina, rispetto a quello di altri antibiotici, non è associato a un aumentato rischio di eruzioni cutanee in bambini e adolescenti con mononucleosi infettiva

una revisione sistematica con network meta-analisi ha mostrato come soltanto pochi studi di scarsa qualità suggeriscono che per la gestione dei sintomi neuropsichiatrici negli adulti affetti da demenza il risperidone presenta il miglior equilibrio tra sicurezza ed efficacia clinica

uno studio randomizzato e controllato di elevata qualità su pazienti adulti affetti da lombalgia o cervicalgia acute, ha rilevato come il trattamento con oppioidi produca un sollievo dal dolore di livello simile al placebo. Conseguentemente, utilizzare un analgesico oppioide come trattamento di prima linea per cervicalgia o lombalgia acute di origine meccanica non è indicato

uno studio randomizzato controllato condotto in doppio cieco su più di 21.000 pazienti di età compresa tra i 60 e gli 84 anni ha evidenziato come la supplementazione mensile di 60.000 UI di vitamina D abbia prodotto una lieve riduzione di eventi cardiovascolari maggiori (number needed to treat = 172 in 5 anni)

in uno studio in cui è stato offerto ai pazienti uno screening gratuito per il carcinoma colo-rettale, la colonscopia una tantum ha avuto tassi di adesione più elevati rispetto a 5 anni di test del sangue occulto nelle feci (84% vs 73%; p<0,001) e la probabilità di identificare neoplasie in stadio avanzato è stata maggiore.

Dove consultare i POEMs

La rivistapubblicherà ogni mese una selezione di(patient-oriented evidence that matters -): un articolo , che annuncia l’iniziativa editoriale, ne descrive le peculiarità.Sebbene per i medici, in particolare per i medici di medicina generale, rimanere aggiornati sullesia fondamentale, selezionare tra i molti articoli che annualmente vengono pubblicati quelli che vale la pena conoscere risulta spessoUnrevisiona sistematicamente, a partire dal 1996, la letteratura scientifica internazionale per identificare le evidenze mediche orientate al paziente che vale la pena conoscere.La ricerca che mostra il potenziale perdiventa evidenza medica orientata al paziente se:Inoltre, ogni anno uscirà una revisione dei 20 studi che, nell’anno precedente, si sono dimostrati i più importanti e utili a migliorare la pratica clinica a livello internazionale.Tra i top POEMs di ottobre:Perdella selezione mensile vengono• domanda clinica• punto chiave• sinossi• contesto italiano.Chi desidera conoscere altri POEMs può consultare il database Essential Evidence Plus - EE+ è un portale di riferimento completo e basato sulle evidenze, progettato principalmente per medici di base, ospedalieri e medici dell’emergenza urgenza.È anche una straordinaria risorsa di apprendimento per coloro che sono ancora in formazione.Il nucleo disono le(Argomenti EE+) che forniscono ai medici una guida chiara e basata sulle evidenze.Tutte le raccomandazioni chiave sono classificate in base all'evidenza e ciascuna sezione degli argomenti EE+ include le raccomandazioni bottom-line per il medico.Gli argomenti sono inoltre strettamente collegati a oltre 5.000 sintesi di ricerca POEMs, oltre 8.000 riassunti dal database Cochrane di revisioni sistematiche, oltre 5.000 calcolatori di test diagnostici e oltre 600 strumenti personalizzati di supporto alle decisioni cliniche.L’elenco delle sintesi di ricerca POEMs sono consultabili sia in ordine cronologico (dal 1994 al 2023) sia per argomento. Non è possibile leggere le singole recensioni, perché riservate a chi ha sottoscritto un abbonamento o ha richiesto un trial per un accesso temporaneo.