Vaccino AstraZeneca e trombosi: uno studio tedesco propone alcune spiegazioni

DIC = coagulazione intravascolare disseminata, INR = rapporto internazionale normalizzato, PF4 = fattore piastrinico 4 e PTT = tempo di tromboplastina parziale.

Per saperne di più:

Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S.N Engl J Med. 2021 Apr 9. doi: 10.1056/NEJMoa2104840. Epub ahead of print. PMID: 33835769.Il 7 aprile 2021 EMA ha rilevato un possibile collegamento tra la vaccinazione con vaccino AstraZeneca e casi molto rari di trombi inusuali associati a bassi livelli di piastrine.Nel documento di EMA viene riportato che unaper la combinazione di trombi e piastrine basse è una, che porta ad una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina (- HIT).Ma al momento, si legge nel comunicato, non è possibile identificare fattori di rischio predisponenti. Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) dell'EMA ha quindi richiesto nuovi studi e modifiche a quelli in corso per raccogliere maggiori informazioni e intraprendere tutte le azioni ulteriori che si rendano necessarie.Per questo fenomeno ilappena pubblicato su, propone alcune possibili spiegazioni.A partire dalla fine di febbraio 2021 sono stati osservati diversi casi di eventi trombotici insoliti in combinazione con trombocitopenia in coloro che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. Il team di ricercatori dell'guidato da Andreas Greinacher ha valutato le caratteristiche cliniche e le analisi di laboratorio diin cui si erano sviluppate trombosi o trombocitopenia dopo la vaccinazione con ChAdOx1 nCov-19.Degli 11 pazienti, 9 erano donne, con un'età media di 36 anni (range da 22 a 49). A partire da 5-16 giorni dopo la vaccinazione, i pazienti presentavano uno o più eventi trombotici, ad eccezione di 1 paziente con emorragia intracranica fatale. Gli eventi trombotici includevano trombosi venosa cerebrale (in 9 pazienti), trombosi della vena splenica (in 3 pazienti), embolia polmonare (in 3 pazienti) e altri tipi di trombi (in 4 pazienti). Cinque pazienti su 10 hanno avuto più di un evento trombotico.Il quadro clinico della trombocitopenia da moderata a grave e delle complicanze trombotiche in siti insoliti, che inizianocontro SARS-CoV-2 con ChAdOx1 nCov-19, suggerisce uncheTalvolta, nei pazienti trattati con eparina, il farmaco si combina con una proteina prodotta dalle piastrine, chiamata(PF4), formando un complesso. In alcuni pazienti, il sistema immunitario riconosce questoe, di conseguenza, produce undiretto contro di esso ( anticorpo anti-eparina/PF4 ). Il legame dell’anticorpo anti-eparina/PF4 al complesso eparina-PF4, portando alla loroe alla(trombocitopenia).Tuttavia, a differenza della situazione usuale nella trombocitopenia indotta da eparina, questiper spiegare la successiva comparsa di trombosi e trombocitopenia.In(vedi sotto) sono presentate alcune potenzialidiagnostiche e terapeutiche per lapost vaccinazione.Le strategie diagnostiche e terapeutiche in questi pazienti differiscono da quelle nei pazienti con trombocitopenia autoimmune indotta da eparina.Dati i parallelismi con la trombocitopenia autoimmune indotta da eparina, le opzioni anticoagulanti dovrebbero includereutilizzati per la gestione della trombocitopenia indotta da eparina,un test funzionaledipendente dall'I ricercatori suggeriscono anche, tra le conclusioni, di denominare il fenomeno(VITT) per evitare confusione con la trombocitopenia indotta da eparina.