Integrare discipline e cure diverse anche contro COVID-19: il possibile ruolo delle medicine complementari, la ricerca di evidenze e le proposte in Toscana

L’integrazione come “carta vincente”

Tanti studi sull’utilizzo delle medicine complementari per COVID-19 e la ricerca di evidenze

Agopuntura

Medicina tradizionale cinese

Omeopatia

Fitoterapia

Figura. Strategie per la prevenzione e il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) con le erbe medicinali. Figura. Strategie per la prevenzione e il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) con le erbe medicinali.

Withania somnifera (L.) Dunal e propoli per la prevenzione

Tanacetum parthenium (L.) per il trattamento

Ammoides verticillata (Desf.) Briq e Nigella sativa L. per la prevenzione e trattamento.

aloina e terpeni come antisettici

isotimolo, ditimochinone e glicirrizina come inibitori del legame e dell'ingresso del virus

glicirrizina e berberina come soppressori della replicazione

ginsenoside Rg1 e partenolide come immunomodulatori

eriocitrina, rhoifolina, esperidina, naringina, rutina e veronicastroside come anti-complementi.

Toscana, long COVID e medicina integrata

Per saperne di più:

Per approfondire, leggi:

Anche durante la pandemia da COVID-19 è stata riaffermata l’importanza di considerare ile di offrire, se possibile,Pur nelle difficoltà dovute alla lotta contro la diffusione di SARS-Cov2 e delle sue conseguenze, l’avere unae offrire un’assistenza sanitaria basata sulla sua centralità (patient-centered) sono stati punti di riferimento.Il termine, anche se viene utilizzato talvolta troppo spesso, resta comunque la definizione più appropriata per definire l’approccio alla salute globale del paziente. Molte delle(ma vari altri termini sono usati per definirle) si fondano su questo principio e sulla ricerca di cure personalizzate.Secondo la definizione coniata dall’ Institute of Medicine l’significa “, garanzia che quei valori guideranno ogni decisione clinica”.Anche partendo dalla premessa fatta inizialmente, in molti hanno cercato untra discipline e terapie diverse, comprese le medicine complementari, pur nella costante valutazione delle evidenze sui reali benefici.Numerosehanno già dimostrato gli effetti di alcunesu alcune: alcune di questi sintomi e malattie concomitanti sono. L’integrazione potrebbe portare quindi a migliori risultati.In uno studio che considera in particolare il, non attinente specificatamente alle terapie non convenzionali, gli autori affermano che i pazienti richiedono un, che combini la gestione medica tradizionale, approcci non farmacologici e cambiamenti del comportamento e dello stile di vita. Tale approccio si è dimostrato utile in altre malattie croniche come la fibromialgia, la sindrome da stanchezza cronica e la malattia post-Lyme.La figura 1 dello studio (clicca e apri la figura più grande) mostra come viene definita la(Società italiana di omeopatia e di medicina integrata) ad esempio nel 2021 ha pubblicato con altre società undal titolo La prevenzione proattiva e una medicina della persona in tempi di Covid-19 , precisando nella press release di presentazione , che «di fronte al prevedibile e purtroppo inevitabile (data la natura a RNA del virus Sars-CoV-2) proliferare delle varianti, di fronte alla situazione drammatica in cui versa il Paese a causa della pandemiahanno sentito l’esigenza di offrire il proprio contributo per migliorare il benessere della popolazione, in base alle conoscenze e pratiche che sono patrimonio di queste medicine».Il Manifesto esordisce con l’enunciazione dell’nel Piano per il periodo 2014-2023, che invita a “sviluppare soluzioni che, in una prospettiva più ampia, contribuiscano a migliorare la salute e a favorire l’autonomia del paziente”, e specifica che “i due sistemi,. Nel contesto delle cure sanitarie primarie possono fondersi in una benefica armonia, sia utilizzando le migliori peculiarità di ciascuno, sia compensando i rispettivi punti di debolezza”.Sul fronte delle cure il Manifesto sottolinea (attraverso interventi di medici di medicina omeopatica, medicina di regolazione, fitoterapia e medicina ayurvedica) l’importanza di una “”.Nella parte riferita all’è evidenziato: «dietro i fattori genetici c’è, in definitiva, la, concetto molto sentito nell’ambito delle impostazioni sviluppate dall'omeopatia, che, pur non sfruttando le raffinate tecniche della genetica moderna, ha comunque intuito, per la parte pertinente allo studio delle costituzioni, che soggetti con specifiche caratteristiche morfo-funzionali tendono a sviluppare malattie o quadri clinici differenti rispetto ad altri con diverse caratteristiche e come d’altronde la stessa malattia avrà nel singolo paziente una evoluzione diversa sulla base del suo specifico comportamento biologico: il concetto di terapia personalizzata, molto attenzionato dalla medicina moderna, non può prescindere da questa definizione».Con una semplice e non esaustiva ricerca in PubMed , utilizzando solo Mesh Term, possiamo avere una primapubblicati sull’uso delleScorrendo i titoli ci accorgiamo che svariate terapie sono state oggetto di studio per i possibili effetti almeno sulla sintomatologia da COVID-19.Tra i, troviamo molti: questo fa comprendere l’interesse di poter formulare maggiori evidenze, sintetizzando e valutando i risultati dei vari studi.Tra le varie terapie della medicina tradizionale cinese che vengono considerare in occidente come medicine complementari, sicuramente l’. Tra i protocolli per revisioni sistematiche troviamo Clinical study on acupuncture treatment of COVID-19: A protocol for a systematic review and meta-analysis . Lo studio è stato progettato per valutare l'efficacia e la sicurezza dell'agopuntura per le manifestazioni neurologiche in COVID-19.COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta, che è spesso accompagnata da, su molte delle quali l’Una revisione sistematica ha cercato di stabilire l’efficacia e i meccanismi di altri preparati tradizionali cinesi [NdR. non sappiamo quali di questi siano però in effetti utilizzati anche in occidente].Sono stati consultati sistematicamente sette database dal loro inizio fino al 21 luglio 2021, per distinguere studi randomizzati controllati (RCT), studi di coorte (CS) e studi caso-controllo (CCS) di medicina tradizionale cinese (MTC) per COVID-19. Due revisori hanno completato indipendentemente lo screening della letteratura, l'estrazione dei dati e la valutazione della qualità degli studi inclusi. La meta-analisi è stata eseguita utilizzando il software Review Manager 5.4.Sono stati inclusi 29 RCT che hanno coinvoltoe 28 studi retrospettivi (RS) che hanno coinvoltoLa meta-analisi ha dimostrato che lala percentuale die del. Inoltre, la MTC potrebbe, migliorare gli indicatori di laboratorio e così via.E’ stata consultata ulteriormente la letteratura e ottenutoche potrebbero legarsi stabilmente a bersagli antivirali o bersagli antinfiammatori o immunoregolatori, suggerendo che la MTC ha svolto un ruolo terapeutico nel COVID-19 principalmente attraverso l'azionee laLi ZY e colleghi hanno redatto anche delle linee guida sulLe linea guida sono state sviluppate e completate facendo riferimento al processo di standardizzazione del “WHO handbook for guideline development”, del sistema “Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)” e del “Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare (RIGHT). Quarantasette articoli sono stati infine inclusi nello studio, tra cui 10 revisioni sistematiche, 15 RCT, 9 studi di coorte, 2 studi prima-dopo, 2 studi trasversali, 2 serie di casi, 3 linee guida e 4 protocolli di diagnosi e trattamento. Sono state formulate in totalee i punti essenziali sono stati riassunti nella tabella 4 Una revisione , non free online, ha invece valutato la, mostrando talvolta risultati contrastanti. Sulla base di una ricerca in PubMed/Medline, sono stati identificati un totale di 113 record e 61 studi sono stati inclusi nella revisione.L'omeopatia è efficace, secondo alcuni studi, neltra cui(ADD), sebbene le revisioni sistematiche non sempre siano d'accordo.Allo stesso modo, alcune società mediche sconsigliano l'omeopatia per la gestione del dolore, mentre altra letteratura mostra che può essere usato per trattare il dolore in modo efficace.L'omeopatia può aiutare nel trattamento delle, poiché Crataegus, un farmaco omeopatico, è risultato efficace quanto un inibitore standard dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) e trattamento diuretico per l'insufficienza cardiaca minore.Anche i risultati per la(CFS), l'influenza e le infezioni delle vie respiratorie acute (ARTI) sono promettenti.Gli autori della revisione sostengono che, sulla base dei risultati dell'omeopatia in condizioni non COVID, questa può essere considerata nella gestione degli esiti post-COVID-19. Di conseguenza, propongono che, mentre si studia la riabilitazione del paziente post-COVID-19, la gestione omeopatica possa essere inclusa come parte del percorso di follow-up. Occorrono più dati, in modo che in futuro il ruolo dell'omeopatia possa essere meglio dimostrato.In riferimento alla, ricordiamo un recente studio , in cui viene evidenziato che ipossiedono varie proprietà farmaceutiche e sono segnalati comeL'interesse per lo sviluppo di undaè aumentato a livello globale. E’ stato quindi studiato ilLe fonti di dati per questo articolo sono lacorrente pubblicata nel contesto deglie il loro meccanismo d'azione pubblicato in varie rinomate riviste peer-reviewed.È stata condotta un'ampia indagine sulla letteratura e i dati sono stati analizzati in modo critico per ottenere informazioni più approfondite sul meccanismo d'azione di alcuni importanti fitocostituenti.Il consumo di prodotti naturali comepotrebbe migliorare la risposta immunitaria e quindi possedere un eccellente potenziale terapeutico.La revisione si concentra sulle funzioni antivirali di varie sulle loro potenziali implicazioni terapeuticheL’analisi completa fornisce approfondimenti meccanicistici sui fitocostituenti per contenere l'infezione virale e fornire una soluzione migliore attraverso agenti naturali e terapeuticamente attivi.Laci offre una rappresentazione schematica della struttura SARS-CoV-2 che mostra il genoma virale e importanti proteine virali (proteina S, proteina N, proteina E, proteina Mpro, Nsps e RdRp,). Ihanno mostrato uncontro il SARS-CoV-2 legandosi a queste proteine e inibendone le funzioni. I fitochimici come ilinteragiscono con i recettori ACE-2 per bloccare l'ingresso; il timolo interagisce con la proteina S; lainteragisce con la proteasi 3CL; lainteragisce sia con la proteasi 3CL che con le proteine S1; l'interagisce con NSP-15; l'interagisce con le proteine NSP15 e M; l'interagisce con le proteine M e l'interagiscono con le proteine M, NSP-15 e la proteina spike.Un altro studio , era stato condotto per fornire unaLa scoperta di nuovi farmaci per la pandemia di COVID-19 può comprendere infatti strategie sia diche per laI meccanismi preventivi che possono essere presi in considerazione includono il potenziamento della risposta immunitaria e l'igiene delle mani nella fase di pre-esposizione, il blocco del virus e dell'ingresso nella fase post-esposizione. I potenziali meccanismi target terapeutici includono terapie dirette contro il virus e terapie dirette verso l'ospite.Diversesi sono rivelati efficaci e sono buoni obiettivi per future ricerche sia per la prevenzione che per il trattamento:Gli esempi di composti fitochimici che possono essere efficaci includono:Gli autori concludono che il riconoscimento dei diversi meccanismi dipuò portare a un approccio più sistematico nella ricerca didel COVID-19.Potremmo continuare a elencare revisioni e studi primari sicuramente interessanti: crediamo però di averin chi voglia approfondire la ricerca…Nella rivista MC Toscana , notiziario regionale delle medicine complementari del, furono pubblicati un “primo piano” e un articolo inerenti la cura di alcuniIl Centro regionale per la medicina integrata (CRMI) aveva organizzato nel marzo 2021, il webinar Covid-19 e medicina integrata: rafforzamento del sistema immunitario e trattamento degli effetti a lungo termine della malattia (Long Covid) . L’evento raccoglieva i contributi degli specialistici coinvolti nellae degli esperti dioffrendo ai partecipanti una panoramica degli interventi di medicina convenzionale e integrata disponibili. Un box riportato nell’articolo “in primo piano”, evidenziava:possono essere utilizzate in caso di sintomi respiratori, ansia, depressione, stress, sintomi cognitivi, astenia, anosmia, disgeusia, dolori e debolezza muscolare, patologie neurologiche.• Allasi può fare ricorso per la gestione di pazienti con sintomi respiratori, ansia, depressione e disturbi cognitivi.• L’può essere impiegata in caso di disturbi cognitivi, anosmia, ageusia, cefalea, ansia, depressione e disturbi cardiovascolari.L’articolo “Medicine complementari e disturbi neuro-psicologici da Post/Long COVID”, all’interno dello stesso fascicolo di MC Toscana, riportava l’dell’ambulatorio di omeopatia e medicine complementari della Cittadella della Salute, in collaborazione con l’ambulatorio di Neuropsicologia di Lucca, finalizzato allaVeniva riportato anche: «Le persone diagnosticate come “pazienti Post/Long COVID”, se lo desiderano, saranno quindi visitate, con l’esenzione dal pagamento del ticket, dal medico di medicina complementare che prescriverà un trattamento con omeopatia e/o fitoterapia, consigli alimentari e/o, a seconda della sintomatologia, eventualmente un trattamento con agopuntura (cicli di 1 seduta a settimana, per 4 o 8 settimane). Il trattamento con agopuntura potrà essere effettuato come terapia singola o in affiancamento alla dieta e integrato con le altre terapie complementari. I pazienti saranno seguiti per il tempo necessario con visite a cadenza mensile per almeno 2 mesi, per un totale di almeno 3 visite: la prima visita (T0), una prima visita di controllo dopo un mese (T1) e una seconda visita di controllo (T2). L’intensità e la frequenza dei disturbi saranno valutati con un apposito questionario che misura le variazioni dell’intensità dei sintomi e la qualità di vita».Non abbiamo censito e quindi non riportiamo i dettagli delle varie altre iniziative e interventi che sono stati realizzati o sono in fase di attuazione nella sola Toscana. Ricordiamo solo, come particolare iniziativa, che “”, il Centro di Coordinamento Aziendale di Medicina Complementare dell’Azienda USL Toscana Centro, propone anche una dispensa Autotrattamento post COVID per il rafforzamento del sistema immunitario , realizzata dagli operatori del Centro.immagine: Natura vettore creata da vectorjuice - it.freepik.com