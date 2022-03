Le statine “diseguali”

Cosa si sa già su questo argomento

Nelle persone con diabete, le statine sono la base della prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari, riducendo i livelli plasmatici di colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL-C), ma mancano prove dell'efficacia comparativa delle statine sul colesterolo lipoproteico non ad alta densità (non HDL-C).

Si ritiene che il non-HDL-C sia più fortemente associato al rischio di malattie cardiovascolari rispetto all'LDL-C negli utilizzatori di statine e pertanto potrebbe essere uno strumento migliore per valutare il rischio di malattie cardiovascolari e gli effetti del trattamento.

Le linee guida del National Institute for Health and Care Excellence per gli adulti con diabete raccomandano che l'HDL-C non dovrebbe sostituire l'LDL-C come obiettivo primario per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari durante l'assunzione di agenti ipolipemizzanti.

Cosa aggiunge questo studio

Rosuvastatina, somministrata a dosi moderate e ad alta intensità, e simvastatina e atorvastatina, somministrate ad alta intensità, sono stati i trattamenti più efficaci nei pazienti con diabete, riducendo le concentrazioni di non-HDL-C di 2,20-2,31 mmol/L in 12 settimane.

Nei pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari maggiori (prevenzione secondaria), atorvastatina a dosi elevate ha mostrato la maggiore riduzione di non-HDL-C (~2,0 mmol/L).

Questi risultati possono guidare il processo decisionale per i medici e supportare le linee guida per la gestione dei livelli lipidici, con il colesterolo non HDL-C come obiettivo primario, nei pazienti con diabete.

I dettagli dello studio

rosuvastatina a livelli elevati (-2,31 mmol/L, intervallo credibile al 95% da -3,39 a -1,21) e moderati (-2,27, da -3,00 a -1,49) di intensità

a livelli elevati (-2,31 mmol/L, intervallo credibile al 95% da -3,39 a -1,21) e moderati (-2,27, da -3,00 a -1,49) di intensità simvastatina (da -2,26, da -2,99 a -1,51) ad alta intensità

(da -2,26, da -2,99 a -1,51) ad alta intensità atorvastatina (da -2,20, da -2,69 a -1,70) ad alta intensità.

Una revisione sistematica pubblicata da BMJ confronta glisul(non-high density lipoprotein cholesterol).Da una ricerca incondotta sino al 1 dicembre 2021, sono stati selezionati e inclusi studi randomizzati controllati che hanno, incluso il placebo, in adulti con diabete mellito di tipo 1 o di tipo 2.La tabella 1 (clicca e apri la tabella più grande) mostra la classificazione delleseguendo i tre gruppi di(bassa, moderata e alta) per la riduzione attesa del LDL-C. Se la dose di statina era posizionata tra l'intervallo di due gruppi di intensità, è stato scelto il gruppo più vicino per garantire che fosse assegnata un’intensità.L'erano i, calcolati in base al colesterolo totale e al colesterolo HDL.Glierano inei livelli di(low density lipoprotein cholesterol – LDL-C) emaggiori (ictus non fatale, infarto del miocardio non fatale e morte correlata a malattie cardiovascolari) e interruzioni a causa di eventi avversi.Una metanalisi a rete bayesiana dell'(bassa, moderata o alta) con effetti casuali ha valutato l'mediante differenze medie e intervalli di confidenza del 95%.L'analisi dei sottogruppi didi eventi cardiovascolari maggiori è stata confrontata con. Per determinare la certezza dell'evidenza è stato applicato un “confidence in network meta analysis (CINeMA) frame work”.Diche hanno coinvolto 20.93 adulti, 11.698 sono stati inclusi nella meta-analisi., le maggiorisono state osservate con:Anchesi sono rivelatenel ridurre i livelli di non-HDL-C.Inpazienti a, l'ha mostrato la più grande(da -1,98, da -4,16 a 0,26, superficie sotto la curva di classificazione cumulativa 64%).La(-1,93, da -2,63 a -1,21) e la(da -1,76, da -2,37 a -1,15) ad alta intensità erano le opzioni di trattamento più efficaci persono state riscontrate pera intensità moderata rispetto al placebo (rischio relativo=0,57, intervallo di confidenza da 0,43 a 0,76, n=4 studi).per interruzioni, ictus non fatale e decessi cardiovascolari.La figura 3 riporta i confronti diretti dellecon lecome differenze medie (mmol/L).Lesono riportate in ordine dirispetto al placebo. I dati sono la differenza media standardizzata (intervallo di confidenza al 95%) della colonna che definisce il trattamento rispetto alla riga. Verde=stime di metanalisi di rete (105 confronti); arancione = stime di metanalisi a coppie dirette. L'appendice 6 (contenuta nel Data Supplement) fornisce il numero di pazienti e di studi. ND=nessuna evidenza diretta disponibile. La certezza dell'evidenza è stata classificata come *molto bassa, †bassa, ‡moderata e §alta.Altri grafici dettagliati evidenziano i risultati. Ulteriori dati sono consultabili dal Data Supplement Concludendo, dato il potenziale miglioramento dell'accuratezza nella predizione della malattia cardiovascolare, quando si utilizza la riduzione dei livelli di non-HDL-C come obiettivo primario, questi risultati forniscono unasu qualinelnei