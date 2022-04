Un vaccino, doppia protezione: il vaccino per la meningite potrebbe fornire “moderata” protezione contro la gonorrea

Impatto nel mondo reale

Attualmentee la crescente resistenza agli antibiotici ha portato a trattamenti meno efficaci. Nelsono stati registratiin tutto il mondo.Una news del BMJ riassume i risultati di tre studi sugli effetti del vaccino anti-meningococco, recentemente pubblicati in una “collection” di Lancet Infectious Diseases.Negli studi viene riportato cheeranonegli adolescenti e nei giovani adulti.Uno studio separato diha indicato chepotrebbee far risparmiare al SSN 8 milioni di sterline (9,7 milioni di euro; 10,4 milioni di dollari) in 10 anni.Nel primo studio osservazionale , i ricercatori hanno utilizzato le cartelle cliniche per identificare i casi confermati ditra itra il 2016 e il 2018. Questi dati sono stati quindi abbinati ai registri delle vaccinazioni.Il team ha riscontrato più di(18.099 gonorrea, 124.876 clamidia e 24.731 coinfezioni) in quasi 110 000 persone. Di queste, 7692 persone avevano ricevuto il vaccino 4CMenB (52% una dose, 47% due dosi e meno dell'1% più di due dosi).Confrontando ladurante icon la prevalenza durante i periodi di, gli autori hanno stimato chefornivano una, mentreforniva una protezione delL’autore principale dello studio, Winston Abara, della divisione per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato: «I nostri risultati suggeriscono che iche sono anche solo moderatamente efficaci nella protezione contro la gonorrea, potrebbero avere unsulla prevenzione e il controllo di la malattia».Nel secondo studio osservazionale , i ricercatori del Women's and Children's Hospital e dell'Università di Adelaide hanno analizzato laHanno rilevato che più di 53.000 adolescenti e giovani adulti avevano ricevuto almeno una dose di 4CMenB durante i primi due anni del programma.Utilizzando i, a causa dei rischi comportamentali sessuali simili, i ricercatori hanno stimato che, essendo altamente efficaci contro la meningite meningococcica B e la sepsi,si sono rivelatenegli adolescenti e nei giovani adulti.Il terzo studio ha modellato glidell'uso delper la protezioneI ricercatori hanno confrontatorealistici tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM) in Inghilterra:Dopo aver bilanciato icon il, il team hadegli uomini che hanno rapporti sessuali conda gonorrea: una mossa che secondo loro potrebbe prevenire circa 110.000 casi e risparmiare 8 milioni di sterline in 10 anni.L'autore principale Peter White, professore di “public health modelling “all'Imperial College di Londra, ha dichiarato: «Con un vaccino specifico per la gonorrea che probabilmente richiederà anni per essere sviluppato, una domanda chiave per i responsabili politici è se il vaccino contro la meningite 4CMenB debba essere utilizzato contro l'infezione da gonorrea. La nostra analisi suggerisce che somministrare ila coloro che sonodi infezione è il modo più conveniente».