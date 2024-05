Asma grave nell’adulto, approvata la delibera di Regione Toscana con le nuove indicazioni clinico-assistenziali

personale medico di Pneumologia e Allergologia e Immunologia clinica delle AOU e delle ASL toscane

personale medico afferente alle Unità specialistiche di Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Endocrinologia, Cardiologia, Diagnostica per Immagini, Malattie infettive, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, Emergenza ed Urgenza, Psicologia Clinica necessarie per la valutazione e la gestione clinico-terapeutica delle comorbidità associate all'asma grave e alle sue complicanze

Medici di Medicina Generale.





Approvazione “Indicazioni clinico-assistenziali dell’OTGC - Asma grave nell’adulto”E' stata approvata la delibera nel cui allegato si definiscono le indicazioni clinico-assistenziali per lain Toscana.Il documento è stato prodotto da un gruppo multidisciplinare di esperti su mandato dell'(OTGC).L'aggiornamento delle indicazioni è a cadenza triennale.Destinatari:Nel comunicato stampa di Regione Toscana si legge: «le nuove indicazioni a cui la giunta toscana ha dato il via libera, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, prevedono questionari standardizzati, teleconsulti tra medici di medicina generale e specialisti per garantire una gestione appropriata degli accessi e l’elenco delle indagini diagnostiche da operare».