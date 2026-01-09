Meglio il digiuno intermittente o la dieta tradizionale? L'analisi della Cochrane Library

Il digiuno intermittente
(intermittent fasting) è uno dei trend nutrizionali più popolari degli ultimi anni.
Tuttavia, una prestigiosa revisione sistematica della Cochrane Library
ha messo ordine tra miti e realtà scientifiche, analizzando se questa pratica sia realmente superiore alle diete tradizionali per la perdita di peso.
I risultati della revisione Cochrane
Analizzando 22 studi clinici
che hanno coinvolto adulti in sovrappeso o obesi, i ricercatori hanno confrontato diversi schemi di digiuno
(come il protocollo 16/8, la dieta 5:2 e il digiuno a giorni alterni) con le diete ipocaloriche classiche.
Ecco i punti fondamentali emersi dall'analisi:
- nessuna superiorità marcata: il digiuno intermittente non produce una perdita di peso maggiore rispetto ai metodi che prevedono una semplice riduzione calorica giornaliera costante
- impatto sulla qualità della vita: non sono stati riscontrati miglioramenti significativi nella qualità della vita dei pazienti rispetto a chi segue diete tradizionali
- risultati a lungo termine: attualmente non esistono prove solide che dimostrino benefici metabolici unici o una maggiore efficacia nel mantenimento del peso nel lungo periodo.
In sintesi, il successo del digiuno intermittente dipende dalla riduzione dell'apporto calorico totale, non dal "timing" dei pasti o dalle ore di astensione dal cibo.
Sicurezza ed effetti collaterali
Sebbene il profilo di sicurezza del digiuno intermittente sia considerato generalmente buono, lo studio ha evidenziato alcuni effetti collaterali lievi
che i pazienti dovrebbero monitorare:
- senso di fame persistente
- vertigini e mal di testa
- nausea
- stitichezza.
Scienza vs media
Gli esperti della Cochrane sottolineano un divario netto tra l'entusiasmo dei media
e le evidenze scientifiche
. Sebbene il digiuno intermittente rimanga un'opzione valida per chi preferisce questo stile di vita, non deve essere considerato una "soluzione miracolosa".
Per la scienza, conta quanto si mangia complessivamente, più che quando lo si fa.
Per saperne di più:
|Garegnani LI, Oltra G, Ivaldi D, Burgos MA, Andrenacci PJ, Rico S, Boyd M, Radler D, Escobar Liquitay CM, Madrid E. Intermittent fasting for adults with overweight or obesity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2026, Issue 2. Art. No.: CD015610. DOI: 10.1002/14651858.CD015610.pub2.