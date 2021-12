Long Covid: una revisione evidenzia che 100 sintomi possono persistere dopo l’infezione

102 articoli sono stati successivamente rimossi poiché non soddisfacevano i criteri di inclusione

sono stati analizzati 50 studi : 34 dei quali studi di coorte o studi prospettici di coorte 14 studi trasversali uno studio caso-controllo uno studio osservazionale retrospettivo.

:

Long Covid: quali sintomi indagati negli studi

10 studi hanno riportato sintomi cardiovascolari

4 hanno esaminato sintomi polmonari

25 hanno riportato sintomi respiratori

24 sintomi correlati al dolore

21 affaticamento

16 sintomi di infezione generale

10 sintomi segnalati di disturbi psicologici

9 disturbi cognitivi

31 un danno sensoriale

7 un disturbo dermatologico

11 una compromissione funzionale

18 hanno riportato un sintomo che non rientrava in nessuna delle categorie di cui sopra.

I dati sul Long Covid in pazienti ospedalizzati in Italia

79 pazienti (39,5%) hanno riportato almeno un sintomo

hanno riportato una DLCO < 80% è stata osservata in 96 pazienti (49,0%)

in 20 pazienti (10,2%) è stata riportata una grave compromissione della DLCO (< 60%), correlata all'entità delle anomalie della scansione TC

(< 60%), correlata all'entità delle anomalie della scansione TC un certo grado di compromissione motoria è stato osservato nel 25,8% dei soggetti

è stato osservato nel 25,8% dei soggetti 37/200 pazienti (18,5%) hanno mostrato sintomi PTS da moderati a gravi.

Con il termine(Pacs), si identifica la sindrome più semplicemente nota come, che è oggetto di grande e costante attenzione: numerosi studi evidenziano un elevato numero di pazienti guariti da Covid 19, che continuano aUnariporta che più didopo la fase acuta di Covid-19 e evidenzia l’importanza di conoscerli per poter supportare i pazienti con cure e prescrizioni adeguate. Nello studio sono stati aggregati inelle persone con Long Covid.Sono stati considerati studi originali pertinenti a indagini in partecipanti a 4 settimane o più dopo l'infezione. Gli studi sono stati individuati in quattro banche dati elettroniche [Medline, Web of Science, Scopus e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)]; è stata condotta una revisione utilizzando il framework Arksey e O'Malley e la selezione e la caratterizzazione delle revisioni sono state eseguite da tre revisori indipendenti utilizzando moduli pre-testati.Gli autori dello studio hanno esaminatotitoli e abstract per l'inclusione, selezionandoneIn totale, sono stati identificati, come riportato nella figura 1 dello studio E’ stata evidenziata anche una considerevolenellae nell'impostazione degli studi:La maggior parte degli studi considerati, riportavada COVID-19 (cioè compromissione sensoriale e sintomi respiratori).Tuttavia, i dati suggeriscono uno, evidenziato da oltre 100 sintomi segnalati. La prevalenza dei sintomi variava in modo significativo e non era spiegata da approcci di raccolta dati, disegno di studio o altri approcci metodologici, e potrebbe essere correlata a fattori sconosciuti specifici della coorte.Scopo degli autori di unè stato descrivere l'evoluzione clinica di COVID-19, a un anno dalla dimissione dei pazienti. E’ stato condotto unoprecedentemente ricoverati per polmonite da COVID-19 nel 2020, che erano già stati sottoposti adopo il COVID-19.200 pazienti hanno acconsentito a partecipare a unache includeva: test di funzionalità polmonare con capacità polmonare di diffusione per il monossido di carbonio (); valutazione dei sintomi di stress post-traumaticomediante Impact of Event Scalevalutazione della funzione motoria (mediante Short Physical Performance Battery e test di cammino di 2 minuti); tomografia computerizzata (TC) del torace.Dopogiorni [363-369]:In una parte della tabella 1 sono evidenziati alcuniLo studio contribuisce anche adi lunga durata.Diversi autori hanno già riferito che le, portando a postulare unnella patogenesi di questa condizione.I dati di questo studio sono in linea con la letteratura attuale, mostrando che ilera associato aTuttavia, ihanno unadurante la malattia acuta; quindi, lepossonopiù frequentemente al COVID-19 grave, forse giustificando la persistenza di sequele cliniche.Questa è una possibile spiegazione, anche se probabilmente non del tutto soddisfacente; infatti, quando inclusi in un modello multivariato, i parametri che valutano la gravità della malattia acuta non erano correlati alla riduzione della DLCO.Sono associate a, alcune comorbilità specifiche, come BPCO, malattia renale cronica e ipertensione arteriosa, che è un fattore prognostico negativo ben descritto durante la fase acuta.In conclusione, i sintomi del Covid-19 possonodopo la dimissione ospedaliera come conseguenza sia dello stress mentale, che del danno d'organo. L', secondaria a danni strutturali polmonari radiologicamente provati, epersistono nel tempo in una percentuale significativa di pazienti. Al contrario, durante il follow-up da 4 a 12 mesi, il