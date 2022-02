Omicron 2, crescita e trasmissibilità

Unariporta i punti salienti emersi del(UKHSA) britannica.L'Agenzia per la sicurezza sanitaria ha riferito che insono stati identificati più di, un sotto-lignaggio della variante SARS-CoV-2 Omicron.L'UKHSA sottolinea cheha mostrato unrispetto alla variante) in tutte le regioni dell'Inghilterra, dove c'erano abbastanza casi da valutare; aggiunge che, mentre i tassi di crescita possono essere sovrastimati nelle prime analisi, la "è attualmente sostanziale".I dati di tracciamento dei contatti hanno rilevato che leavevano, con il 13,4% (64 su 476) dei contatti domestici risultati positivi a BA.2, rispetto al 10,3% (10.444 su 101.773) di BA1 (dal 27 dicembre 2021 all'11 gennaio 2022).L'agenzia inglese ha anche osservato che lecontro la malattia sintomatica per BA.2 rispetto a BA.1.Almeno 25 settimane dopo due dosi, l'efficacia del vaccino contro l'infezione sintomatica è stata riportata rispettivamente del 9% e del 13% per, che è aumentata al 63% per BA.1 e al 70% per BA.2 a due settimane dopo unaAl momentoSusan Hopkins, consulente medico capo dell'UKHSA, ha dichiarato: "Ora sappiamo cheche può essere costatato in tutte le regioni dell'Inghilterra. Abbiamo anche appreso che BA.2 ha un tasso di secondary attack leggermente più alto rispetto a BA.1 nelle famiglie. Sebbene ie irimanganoi casi sono ancora alti in alcune aree e in alcune fasce di età, quindi è importante continuare ad agire con cautela man mano che le restrizioni vengono revocate".Commentando il rapporto, John Edmunds, professore presso il Center for the Mathematical Modeling of Infectious Diseases presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha affermato: “del ceppo di Omicron originale (BA.1). Sta iniziando ad aumentare di frequenza relativa e potremmo aspettarci che diventi dominante nel Regno Unito nelle prossime settimane, come ha fatto di recente” [NdR: Link non presente nella news del BMJ].“È difficile dire quali saranno le implicazioni di tutto ciò", continua Edmunds. "Si potrebbe benissimo estendere questa ondata di infezione o addirittura portare a un altro picco. La buona notizia è cheche suggeriscano chee, come mostra l'analisi dell'UKHSA, icontro di essa come lo sono contro BA.1".Esaminando gli ultimi dati ospedalieri, la Health Security Agency ha riferito che, laddove erano disponibili informazioni sulle varianti, la maggior parte deidal 24 novembre 2021 al 19 gennaio 2022 erano. Tuttavia, i(settimana che inizia il 15 dicembre 2021)nella settimana che inizia il 12 gennaio 2022.L'Agenzia ha inoltre riferito che, nonostante un rapidonel dicembre 2021,ospedalieri. “I nostri risultati suggeriscono che èche l'attuale ondata di infezioni da Omicron porti a un fortenelle popolazioni dellecon alti livelli di. C'era comunque un numero limitato di BA.2 in questo studio e non è possibile fare deduzioni".Il 28 gennaio,ha pubblicato i dati relativi alla presenza di varianti (VOC), rilevate tramite un’(la prossima flash survey esaminerà i dati al 31 gennaio).Hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni/PPAA e complessivamente 124 laboratori regionali e il Laboratorio di Sanità Militare.Come, da 15871 casi confermati in RT-PCR, sono stati sequenziatie classificati in base al lignaggio (software Pangolin v. 3.1.17 con PangoLEARN 2022-01-05 e 2022-01-20).In dettaglio, tra leper l'analisi ne sono state individuate:Le, ottenute come la media delle prevalenze nelle diverse Regioni/PPAA pesate per il numero di casi regionali notificati il 17 gennaio 2022, sono le seguenti:Tra le sequenze classificate come2148 (97%) sono risultate lignaggioe relativo sotto-lignaggio (), 45(2%) e 21(1%). Quest’ultimo lignaggio (BA.2) è stato segnalato in: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. La mutazione R346K4 è stata riportata in 113 sequenze omicron segnalate da 3 regioni: Lombardia, Marche, Toscana.Tra le sequenze classificate comesono stati identificati 31, di cui i più frequenti sono: AY.43 (23%), AY.4 (15%) e AY.122 (7%). Sei sequenze sono riconducibile al lignaggio AY.4.2 (e relativi sotto-lignaggi) di cui solo 1 con la doppia mutazione Y145H e A222V (Delta plus).