Qual è la risposta anticorpale dopo la guarigione da Covid-19 e il vaccino? Uno studio svolto a Vo’, il comune “protagonista” della prima ondata

Per saperne di più:

Neutralising reactivity against SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants by vaccination and infection history.

Lavezzo E, Pacenti M, Manuto L, Boldrin C, Cattai M, Grazioli M, Bianca F, Sartori M, Caldart F, Castelli G, Nicoletti M, Nieddu E, Salvadoretti E, Labella B, Fava L, Vanuzzo MC, Lisi V, Antonello M, Grimaldi CI, Zulian C, Del Vecchio C, Plebani M, Padoan A, Cirillo DM, Brazzale AR, Tonon G, Toppo S, Dorigatti I, Crisanti A. Genome Med. 2022 Jun 10;14(1):61. doi: 10.1186/s13073-022-01066-2. PMID: 35689243.

Per approfondire:

Ildellasierologica all’da SARS-CoV-2 e allaè fondamentale per la stima dellacircolanti e della loroe per poter determinare le politiche di vaccinazione.Valutare la misura in cui l'precedente, sviluppata, protegga contro idiventa ancor più importante per il continuo emergere di nuove varianti virali.In un recente studio condotto sui cittadini di Vo’ Euganeo , il comune “protagonista” durante la prima ondata della pandemia, è stata valutata lain soggetti precedentementee l'entità dellamediata da anticorpi) in:I campioni di sangue raccoltiin soggetti(n=35) e in(n=41) nella coorte di Vo’, sono stati testati per la presenza di anticorpi contro SARS-CoV-2 (S) Spike e antigeni nucleocapsid (N), mediante i testi immunologici di Abbott, DiaSorin e Roche.Laè stata valutata rispetto ai ceppi SARS-CoV-2mediante micro-neutralizzazione.sono staticon quelli dei precedenti punti temporali,. Comesono stati utilizzati, uno della stessa coorte (n=29 non vaccinati e n=20 vaccinati) e un gruppo di operatori sanitari naïve vaccinati (n=61).Rispetto al punto temporale di 9 mesi, glisono(P=0,0063) tra ie sono(P<0,0001), mentre quelli contro l'Rispetto ai gruppi di controllo (abitanti di Vo' naïve e operatori sanitari naïve), i, che erano stati, avevano(P <0,0001) rispetto ai soggetti naïve vaccinati.hanno suscitato una(P<0,0001). Infine, ladei sierierarispetto alla reattività osservataQuesti risultati confermano che lainduce unanella maggior parte degli individui e ancoraLaprovocata dall'è sempre più(VOCs).Sebbene l'immunità non sia completamente compromessa, potrebbe essere necessario un cambiamento nello sviluppo dei vaccini in futuro, per generare un'nella popolazione globale., presenti nello studio:B.1, B.1.617.2 e BA.1 SARS-CoV-2 in soggetti naïve e precedentemente infettati, a secondo la vaccinazione.Titoli anticorpali neutralizzanti contro le varianti B.1, B.1.617.2 e BA.1 in(a sinistra) (test di Friedman seguito dal test di confronto multiplo di Dunn, siero di soggetti precedentemente infetti con una dose di vaccino contro B.1 contro B.1.617.2 e BA.1, rispettivamente P = 0,004 e P <0,0001; siero di soggetti precedentemente infetti con due dosi di vaccino contro B.1 contro B.1.617.2 e BA.1, P = 0,02 e P < 0,0001, rispettivamente) e (a destra)(test di Friedman seguito dal test di confronto multiplo di Dunn, siero di soggetti naïve con due dosi di vaccino contro B.1 contro B.1.617.2 e BA.1, P = 0,03 e P <0,0001, rispettivamente). Gli asterischi indicano *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, ****P < 0,0001.Cambiamenti di piega nei titoli di neutralizzazione del siero dicon (in b)e (in c)testate per le varianti B.1.617.2 e BA.1 rispetto a B.1 (cambiamento di piega di 4× e 16× per una o due dosi di vaccino rispettivamente per B.1.617.2 e BA.1). L'infezione precedente è definita secondo la definizione ground truth data nel testo.