Pratiche sostenibili in sanità per la difesa dell’ambiente: la nuova serie del British Medical Journal

Per ridurre le emissioni in ambito sanitario occorre l'impegno di tutti gli operatori, ma come fare?

tutto, ovunque, tutto in una volta”. All’inizio di quest’anno, in un discorso a seguito della pubblicazione dell’ultimo Rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), il segretario generale delle Nazioni unite António Guterres ha avvertito che la crisi ci impone di fare “”.

Tutti i cambiamenti su larga scala iniziano con individui coinvolti e proattivi.

Sebbene misure come la decarbonizzazione delle forniture elettriche nazionali o la costruzione di nuovi ospedali secondo uno standard di zero emissioni nette, siano al di fuori del controllo diretto della maggior parte dei medici, opzioni più accessibili possono fare davvero la differenza per la sostenibilità della cura dei pazienti.

I risultati dei sondaggi condotti sul personale e sui membri delle società professionali suggeriscono che molti vogliono essere parte di questo cambiamento verso la sostenibilità.

La nuova serie del BMJ mira a supportare i medici e gli operatori sanitari con tale ambizione.

impronta di carbonio dell’assistenza sanitaria e del ruolo chiave dei medici nel guidare il cambiamento. Un articolo introduttivo , fornisce una panoramica dell’e del ruolo chiave dei medici nel guidare il cambiamento.

impronta di carbonio dei prodotti farmaceutici, che rappresentano circa il 25% dell’impronta del settore sanitario. L’ editoriale citato sopra presenta ulteriori esempi concreti di azioni intraprese nell’assistenza sanitaria per ridurre sostanzialmente l’impronta di carbonio e afferma che opzioni come la prescrizione sociale hanno ancora una base di prove limitata, ma che programmi ben progettati e ben implementati hanno il potenziale di ridurre l’, che rappresentano circa il

Anche le priorità esistenti, come la riduzione delle cure a basso valore (low value care), sostengono un sistema sanitario a basse emissioni di carbonio.





Prescrivere e deprescrivere in modo più intelligente, ad esempio, consente di risparmiare il carbonio utilizzato nella produzione e nel trasporto dei farmaci, di risparmiare denaro e di ridurre i danni ai pazienti.

Per raccogliere le idee dei lettori e per ricevere proposte di articoli BMJ ha predisposto anche un modulo

Gli esperti si augurano, si legge al termine dell’editoriale, che la nuova serie del BMJ aiuti molti più medici a realizzare i vantaggi di un’assistenza sanitaria più sostenibile per i pazienti e per il pianeta.

Choosing wisely

Medici, operatori sanitari, pazienti, cittadini: tutti possiamo fare qualcosa!

Gli articoli della serie BMJ "Tangible actions for sustainable healthcare"

AIl British Medical Journal riconosce da tempo la gravità dell’emergenza climatica e ha condotto una campagna pere non solo. Quella campagna si sta ora indirizzando versoche gli operatori sanitari possono e devono intraprendere in risposta a questa emergenza Ogni studio inserito nella serie del BMJ descrive in dettaglio un'azione o un progetto che i medici in prima linea possono implementare, supportati da una base di prove in rapida crescita, perdella loro pratica.I lettori online possono utilizzare uno strumento interattivo per trovare le azioni rilevanti per il loro ruolo e luogo di lavoro, suggerite anche da studi meno recenti.L’ editoriale di presentazione della serie di studi, inizia con questa premessa: se l’globale, si classificherebbe alnel mondoLae gli operatori sanitari sono in prima linea, dovendo assistere a uncone dicausate da incendi,diffuse dalle inondazioni, o dai gravi effetti sulla salute delle ondate di caldo record.Occorre che sappiano come possonoe che abbiano soluzioni che siano alla portata dei singoli individui.Gli studi proposti dal BMJ sono raggruppati perCome mostra l’ infografica interattiva di BMJ , esistonoper contrastare l’impronta di carbonio dell’assistenza sanitaria.Nel raggruppamento per “” troviamo gli, che evidenziano come alcune pratiche diagnostiche o terapeutiche possono essere evitate o ridotte.In Italia, è attivo il progetto “ Fare di più non significa fare meglio – Choosing wisely Italy ”, promosso da Slow Medicine ETS in analogia a Choosing Wisely USA.Il progetto ha l’obiettivo didei medici e degli altri professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in Italia, per giungere aRiportiamo le citazioni degli studi inclusi, non necessariamente recentissimi, per offrire unadelle molteplici applicazioni dello “scegliere saggiamente”.Hall AM, Aubrey-Bassler K, Thorne B, Maher CG.BMJ. 2021 Feb 12;372:n291.Friedman JN, Davis T, Somaskanthan A, Ma A.BMJ. 2021 Oct 22;375:e064132.McChesney C, Singer A, Duquette D, Forouhi NG, Levinson W.BMJ. 2022 Jul 18;378:e070270.Soong C, Burry L, Greco M, Tannenbaum C.BMJ. 2021 Mar 3;372:n680.Farrell B, Lass E, Moayyedi P, Ward D, Thompson W.BMJ. 2022 Oct 24;379:e069211.Aubert CE, Lega IC, Bourron O, Train AJ, Kullgren JT.BMJ. 2021 Nov 5;375:e066061.Dossett LA, Edelman AL, Wilkinson G, Ruzycki SM.BMJ. 2022 Oct 6;379:e070118.Mehta N, Murphy MF, Kaplan L, Levinson W.BMJ. 2021 Apr 6;373:n830.Silverstein WK, Weinerman AS, Born K, Dumba C, Moriates CP.BMJ. 2022 Oct 26;379:e070698.