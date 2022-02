Operatori sanitari durante la pandemia, eroi con un “tallone di Achille”: l’OMS raccomanda di prendersi cura di chi cura

Lo studio HEROES

mettere in risalto le difficoltà e i problemi incontrati dagli operatori sanitari durante l’epidemia da COVID-19

e i problemi incontrati dagli operatori sanitari durante l’epidemia da COVID-19 supportare il loro ruolo

produrre risultati che possano indirizzare azioni e politiche di sostegno rivolte agli operatori stessi e alla riorganizzazione dei servizi.

La salute mentale valutata nello studio HEROES

periodo pandemico (pre e post)

età

reddito del paese

paese

contesto clinico per il disturbo di depressione maggiore (MDD), il disturbo d'ansia e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

disturbo da stress post-traumatico - PTSD (21,7%)

disturbo d'ansia (16,1%)

major depression disorder - MDD (13,4%)

disturbo acuto da stress (7,4%) (basso rischio di bias).

Identificare il punto debole (il tallone di Achille) e “proteggerlo”

Prendersi cura di chi cura: la guida dell'OMS

la qualità e la sicurezza dell'assistenza ai pazienti

il mantenimento degli operatori sanitari

la sostenibilità ambientale.

Anche Achille , eroe della mitologia greca ed eroe leggendario della guerra di Troia, non era invulnerabile. In varie leggende viene proposto come une viene raccontato che Teti, quando Achille nacque, lo immerse nel fiume Stige, per renderlo invulnerabile, tenendolo per unil bambino divenne così invincibile ad eccezione di quel punto, che non era stato immerso [riflessioni del redattore].Nessuno ha inizialmente valutato che alcuni deglipotessero “capitolare” nel tempo. La loronon era solo motivata dal giuramento di Ippocrate o dal semplice rispetto del senso del dovere, ma da una profondaverso gli altri. Paradossalmente Il vero(il tallone di Achille) è stato forse il troppoche ha determinato in loro, di fronte a chi aveva bisogno di loro, l’incapacità di riuscire a non agire al di sopra delle proprie forze.A distanza di tempo, presentano ora glidi essersi trovati in… e di essere stati sempre comunque presenti.Come Epicentro, sito web dell'ISS, descriveva già nel 2020, anno in cui è stato formalizzato il protocollo dello studio HEROES (The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS study) haLo studio si fonda su una(tra cui l’Italia), distribuiti in 5 continenti. Tra i promotori dello studio figura la(PAHO-WHO), sezione americana dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la, che promuove la ricerca fra i Centri collaborativi in tutto il mondo. I dati internazionali saranno elaborati sotto la supervisione della Mailman School of Public Health della Columbia University di New York.Lo studio vuol, sia medici e altri professionisti della salute, sia personale amministrativo che addetti alle pulizie, volontari del trasporto dei pazienti, ecc.A tutti i partecipanti è chiesto diimplementato su una piattaforma web che richiede circa 15 minuti per la compilazione.Ilavviene con una doppia metodologia, dall’alto (con il coinvolgimento dei vertici sindacali, degli ordini delle professioni e di referenti di specifiche strutture) e dal basso con reclutamento individuale di singoli operatori. (NdR. La scadenza per partecipare era inizialmente il 30 giugno 2020).Un articolo recentemente pubblicato riassume e dettaglia il protocollo di studio HEROES e riporta iGli autori evidenziano che i rapporti preliminari specifici per paese, suggeriscono che la pandemia di COVID-19 ha avuto unTra gli studi citati viene riportato anche, ad esempio, l'condotta in un ospedale del Veneto, in Italia, una delle zone più colpite d'Europa, la metà del personale sanitario ha mostrato sintomi di ansia clinicamente rilevanti e 26% sintomi di depressione almeno moderata.Ad, i partecipanti allo studio erano circaed è stata effettuata una caratterizzazione generale dei campioni reclutati per variabili sociodemografiche e lavorative. La maggior parte dei paesi partecipanti ha identificatoin cui poter raggiungere tassi di risposta accettabili.La(clicca e apri l'immagine più grande) sotto mostra i paesi coinvolti nell’indagine: dei, 22 stanno raccogliendo i dati e 2 prevedono di iniziare a breve.La(clicca e apri la tabella più grande) dello studio riporta gliAttraverso questa iniziativa globale, potranno essere, e i(ad es. variabili demografiche, situazione familiare, esposizione a COVID-19, condizioni di lavoro, anni di formazione), che aumentano il rischio di sviluppare problemi di salute mentale nel tempo.Potranno di conseguenza esserespecifici per i gruppi più vulnerabili.I risultati suidurante la pandemia di COVID-19 sono essenziali per migliorare la risposta e proteggere gli operatori sanitari in futuro durante crisi di simile natura.I risultati di una revisione della letteraturaUna, recentemente pubblicata, mirava a conoscere idelledurante e dopo la pandemia e quali fattori avessero influenzato i tassi.Uno dei limiti dello studio è il periodo di pubblicazione degli studi considerati:Sono stati inclusi solo iper le condizioni di salute mentale rilevati da. La selezione degli studi, l'estrazione dei dati e la valutazione della qualità sono state effettuate da due revisori.Sono state prodotte meta-analisi e analisi per:sono stati trovatiLe stime di prevalenza hanno mostrato che leerano:Per i sintomi di queste condizioni c'era unanelle stime di prevalenza per la(intervallo di confidenza 95% [CI]: 31,8%; 60,5%), ansia (IC 95%: 34,2%; 57,7%) e(IC 95%,21,4%; 65,4%) (rischio moderato di bias)., livello di(al rischio di infezione) esono stati identificati come importanti fattori di moderazione.Gli autori della revisione (vedi sopra) sottolineano tra le conclusioni che glirimangono centrali in qualsiasi strategia di risposta all'attuale pandemia, con politiche incentrate sulladella pandemia sui servizi sanitari, già sotto pressione. Nonostante la loro importanza, molti operatori sanitari stanno vivendodurante l'emergenza COVID-19 (es. PTSD, disturbi d'ansia e MDD), che sono simili alle precedenti pandemie.Ciò pone l'onere sui fornitori di assistenza sanitaria di garantire piani adeguati per, che si verifichino a breve e lungo termine. Sebbene sia evidente che alcuni operatori sanitari possono essere maggiormente a rischio, ulteriori ricerche aiuterebbero a chiarire chi sono e quali interventi dovrebbero essere messi in atto.L'Organizzazione Mondiale della Sanità inizia ilaffermando che anche gli, il cui scopo principale è quello di migliorare la salute delle persone, possonoa causa del loro lavoro. I programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro mirano a prevenire malattie e infortuni derivanti, collegati o verificatisi nel corso del lavoro.Fornirenel settore sanitario contribuisce a migliorare:La protezione della salute e della sicurezza degli operatori sanitari dovrebbe far parte del core business del settore sanitario, per non causare danni ai pazienti e ai lavoratori.La guida fornisce unadegli elementi necessari deia livello nazionale, subnazionale e nelle strutture, nonchécon la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, nonché di altri rilevanti stakeholder.I programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari dovrebbero essere formulati, attuati, monitorati, valutati e periodicamente riesaminati in consultazione con i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti.