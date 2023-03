Fibromialgia dopo Covid-19, i dati di uno studio israeliano e la situazione in Italia

Fibromialgia, studio su pazienti convalescenti dopo Covid-19 in Israele

Le cure per la fibromialgia in Italia e Toscana

di individuare, sulla base del Decreto del Ministero della Salute dell’8 luglio 2022 i centri idonei alla diagnosi e cura della fibromialgia, in accordo con le rispettive Aziende Sanitarie nel modo che segue: a. UOSD Medicina Interna ad indirizzo reumatologico, Ospedale S. Donato Arezzo, ASL Sud Est b. UO complessa di Reumatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana c. UOSD Reumatologia, ASL Nord Ovest, Zona Apuane, Ospedale di Carrara d. SODC Reumatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e. UOC Reumatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese f. SOC Reumatologia, Ospedale Serristori, Figline Valdarno, ASL Toscana Centro.



di prevedere l’impegno della Regione Toscana alla delineazione di percorsi formativi da realizzarsi in collaborazione con FORMAS

da realizzarsi in collaborazione con FORMAS di prevedere altresì l’impegno di Regione Toscana all’implementazione di campagne informative e di comunicazione appositamente dedicate, anche attraverso un raccordo con gli URP aziendali, apposti spazi sul sito regionale (ad es. infografiche), nonché attraverso la creazione di un apposito numero verde regionale

e di appositamente dedicate, anche attraverso un raccordo con gli URP aziendali, apposti spazi sul sito regionale (ad es. infografiche), nonché attraverso la creazione di un apposito numero verde regionale di rinviare con successivi atti la prenotazione, l’impegno e la liquidazione delle risorse che saranno emesse dal Ministero della Salute ai sensi del D.M. 8 luglio 2022.

La, come spiega ISS , è unacaratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica, e riduzione del tono dell'umore.Può compromettere lo svolgimento delle comuni attività quotidiane, oltre ad avere un impatto negativo sulla maggior parte degli aspetti legati alla qualità della vita.Colpisce quasie si manifesta generalmente tra i 25 e i 55 anni. Lehanno più probabilità di sviluppare la fibromialgia rispetto agli uomini.Ledella fibromialgia sono sconosciute. Si pensa che fattori genetici, biochimici, ambientali e psicologici possano contribuire in vario modo all'insorgenza della malattia.ad essa collegati a volte compaiono dopo interventi chirurgici, traumi fisici, infezioni o un forte stress psicologico; altre volte, non si è in grado di associare un evento particolare all'insorgenza della malattia. I sintomi possono peggiorare in seguito a stress, mancanza di sonno, rumore, freddo, cambiamenti meteorologici o nel periodo pre-mestruale.Non essendone note le cause, attualmente, ma sono disponibili diverseche tendono aL’attenzione a questa sindrome e alla sua diagnosi è ancora più importante oggi, alla luce dei dati raccolti dai ricercatori dello Sheba Medical Center in Israele e pubblicati su PLOS One Gli autori dello studio hanno rilevato l'(FM) tra leper malattia acuta da coronavirus-2019 (Covid-19).E’ stato condotto unosui pazienti dimessi dopo il ricovero per Covid-19 dallo Sheba Medical Center, in Israele, tra luglio 2020 e novembre 2020.È stata realizzata un'composta dai seguenti questionari:È stata quindi calcolata l'e sono stati eseguiti modelli di regressione per identificare i predittori.La popolazione dello studio era composta daidonei che hanno completato l'intervista telefonica. L'(52-72) e il. Il follow-up mediano è stato di 5,2 mesi (IQR 4,4-5,8).L'di FM è stata del 15% (30 pazienti) e l'87% (172 pazienti) presentava almeno un sintomo correlato alla FM.Il genere femminile era significativamente associato alla FM post-Covid (OR 3,65, p = 0,002).Inoltre, i punteggi mediani alti nel Subjective Traumatic Outlook Questionnaire e i punteggi mediani bassi nel Sense of Coherence Questionnaire erano entrambi significativamente associati alla FM post-COVID (OR 1,19, p<0,001 e OR 0,92, p<0,001, rispettivamente).Lo studio ha rilevato che latra idi Covid-19.La tabella 3 dello studio mostra la regressione logistica univariata e multivariata dell'associazione tra le caratteristiche del paziente, i punteggi dei questionari e la fibromialgia post-Covid.La nostra scoperta, dicono gli autori, suggerisce che unae unasono altamente associate alla FM post-Covid.Per il momento lanon è inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e non è dunque inserita nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Ciò significa che i pazienti non hanno diritto all’esenzione da ticket per prestazioni specialistiche, farmaci o qualsiasi forma di terapia.Dopo che(tra cui 299 899 ) sono stati oggetto di esame in senato per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, l’ultimo proposto e in discussione è il DDL S. 546 - XIX Leg Una Delibera n.1537 del 27-12-2022 con oggetto "D.M 8 luglio 2022. Individuazione dei centri specializzati per la diagnosi, cura della fibromialgia") ha preso atto del riparto di un contributo di 5 milioni di euro deciso lo scorso luglio dal governo, di cui arriveranno in Toscana 321.300 euro.La delibera stabilisce:La delibera riporta: