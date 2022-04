Cosa mangiare per favorire la ripresa post COVID: a ciascuno l’alimento giusto

ripristino della massa muscolare e sarcopenia

composizione del microbiota intestinale

sindrome da affaticamento post-COVID-19

possibile ruolo della dieta e dei singoli nutrienti nel benessere psicologico.

assunzione di elementi energetici

macronutrienti

micronutrienti

nutraceutici

dieta mediterranea

Per saperne di più:

Per approfondire:

I pazienti connecessitano di una valutazione personalizzata delloper rilevare potenziali carenze e migliorare le complicazioni fisiche e mentali e lo stato di salute generale.All'inizio della pandemia, gli sforzi globali si sono concentrati suldella diffusione del virus e deltra la popolazione.Ciò di cui gli operatori sanitari devono ora occuparsi è lo stato di salute generale dei sopravvissuti alla malattia; è stata infatti identificata la, che è caratterizzata anche daLa completa guarigione dei pazienti potrebbe essere complicata da una(cioè affaticamento e debolezza muscolare, disfagia, perdita di appetito e alterazioni del gusto/odore) nonché da disagio psicologico.L'appropriata(valutazione dell'assunzione dietetica, antropometria e composizione corporea) è uno dei pilastri nella gestione di questi pazienti. D'altra parte, le raccomandazioni dietetiche personalizzate rappresentano la migliore strategia per garantire il recupero.Già in altre news,ha evidenziato alcuni studi sull’importanza che alcunihanno dimostrato nelle varie fasi della pandemia.La recente revisione che qui proponiamo, mirava a raccogliere le prove disponibili sule sulla loro integrazione nella ripresa dalla, per fornire una linea guida pratica ai nutrizionisti per personalizzare gli interventi dietetici dei pazienti.Lo studio analizza ildei, con riferimento a:Viene poi affrontato il tema del ruolo dei nutrizionisti nella gestione dei pazienti e viene presentata unaper lanei pazienti con post-Sindrome COVID-19.Sulla base delle precedenti premesse, vengono riportate leper i pazienti con sindrome post-COVID-19, con indicazioni per:Ai pazienti dovrebbe essere consigliato diche contengono naturalmente(vedi figura).Sebbene sianosulla gestione nutrizionale dei pazienti con post-COVID-19, tutte leproposte riportate nella revisione potrebberoi principali meccanismi fisiopatologici alla base di questa sindrome (vedi figura).Tuttavia, è importante sottolineare cheriportate sono state ottenute inche affrontano il trattamento delleSono quindi necessariper fornire il miglior approccio clinico per affrontare questa nuova malattia.