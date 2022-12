La sanità digitale in Italia tra PNRR e telemedicina

Presidenza Consiglio dei Ministri. Informativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.281/1997 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.

Documento trasmesso alla Conferenza Stato-Regione e contenente il Decreto del Ministero della Salute e le linee d’indirizzo di Agenas.