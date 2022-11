'Na tazzulella 'e cafè

Il consumo di caffè considerato

Gli effetti studiati

I principali esiti

il caffè macinato, istantaneo e decaffeinato sono stati associati a riduzioni nell'incidenza di CVD e CV/mortalità per tutte le cause

di CVD e CV/mortalità per tutte le cause da due a tre tazze al giorno di tutti i sottotipi di caffè è stata costantemente associata alla più grande riduzione del rischio di CVD, CHD, CCF e mortalità per tutte le cause

di tutti i sottotipi di caffè è stata costantemente associata alla più grande riduzione del rischio di CVD, CHD, CCF e mortalità per tutte le cause il caffè macinato e istantaneo, ma non il decaffeinato, sono stati associati a una riduzione delle aritmie inclusa la fibrillazione atriale

inclusa la fibrillazione atriale esiste una relazione ‘U-shaped’ tra l'assunzione di caffè contenente caffeina e l'incidenza di qualsiasi aritmia, inclusa la fibrillazione atriale: la maggiore riduzione del rischio era presente a 4-5 tazze al giorno (Figura 1).

The impact of coffee subtypes on incident cardiovascular disease, arrhythmias, and mortality: long-term outcomes from the UK Biobank

Chieng D, Canovas R, Segan L, Sugumar H, Voskoboinik A, Prabhu S, Ling LH, Lee G, Morton JB, Kaye DM, Kalman JM, Kistler PM. Eur J Prev Cardiol. 2022 Sep 27:zwac189. doi: 10.1093/eurjpc/zwac189. Epub ahead of print. PMID: 36162818.

Ilè uno dei “simboli” di Napoli, ma anche dell’Italia intera, in tutto il mondo. È unripetuto a cadenza nella giornata: a colazione, in una pausa dal lavoro, dopo pranzo, nel pomeriggio magari in un momento di “socialità”, dopo cena…Pino Daniele diceva che “Una tazzina di caffè, aggiusta la bocca a chi non vuol sapere”. In ogni caso alin tutto il mondo in pochi rinunciano ed è, secondo un recente studio , unaStudi epidemiologici riportano glisull'aritmia, sulle malattie cardiovascolari (CVD) e sulla mortalità. Tuttavia, l'impatto di diverse preparazioni di caffè sugli esiti cardiovascolari e sulla sopravvivenza è in gran parte sconosciuto.Lo scopo dello studio era valutare le, utilizzando la bio banca britannica.Hanno partecipato allo studio un totale di(mediana 58 anni, 55,3% femmine).Ilè statodai partecipanti e valutato sulla base delle risposte a un questionario in modalità touchscreen presso i centri di valutazione previsti per lo studio.Ai partecipanti è stato chiestobevono ogni giorno.Ai bevitori di caffè è stato anche chiestobevessero di solito, inclusi caffè istantaneo, caffè macinato (come cappuccino o caffè filtrato) e caffè decaffeinato.A coloro che hanno riferito di aver bevutoè stato chiesto di riconfermare la risposta.I partecipanti hanno potuto selezionare solosui questionari, quindi non è possibile escludere la possibilità che una parte dei partecipanti abbia consumato più di un tipo.Per questo studio, i partecipanti sono stati raggruppati indi assunzione giornaliera, costituite da 0, <1, 1, 2–3, 4–5 e >5 tazze/giorno.Coloro che hanno risposto "non lo so" o "preferiscono non rispondere" sono stati esclusi dall'analisi.L'outcome primario di interesse per lo studio, era la(decaffeinato o con caffeina macinato e istantaneo) e l'Laè stata definita come un composito di malattia coronarica (CHD), insufficienza cardiaca congestizia (CCF) e ictus ischemico. L'aritmia includeva ectopia, fibrillazione atriale/flutter atriale (AF/flutter), tachicardia sopraventricolare (SVT) e tachicardia ventricolare (VT)/fibrillazione ventricolare (VF).Gliincludevano mortalità per tutte le cause, mortalità CV e morte cardiaca improvvisa.Altre analisi hanno incluso la relazione tra il consumo del sottotipo di caffè e l'incidenza delle, vale a dire AF/flutter, SVT e VT/VF, così come le sottocategorie di CVD (CHD, CCF e ictus).Gli eventi incidenti sono stati valutati traPer ciascun endpoint, sono stati considerati i partecipanti con i rispettivi casi die lae sono stati analizzati glidi caffè sul rischio di sviluppare l'endpoint studiato rispetto ai non bevitori di caffè.Alcuni partecipanti possono avere due o più diagnosi di CV incidenti che non vengono adattate in ciascuna valutazione dell'endpoint.I modelli di regressione dei rischi proporzionali di Cox sono stati utilizzati per valutare gli effetti del caffè sugli eventi endpoint, aggiustando per potenziali covariate confondenti.Gli outcome sono stati determinati attraverso(come descritti nell'appendice Supplementary data e nella tabella S1).I dati suie sullesono stati identificati attraverso il collegamento con i database Hospital Episode Statistics (Inghilterra), Scottish Morbidity Records (Scozia) e Patient Episode Database for Wales Database (Galles).Il collegamento dei dati con altri fornitori viene eseguito a livello di partecipante utilizzando identificatori tra cui il numero del National Health Service (NHS) (Inghilterra o Galles) o il numero del Community Health Index (CHI) (Scozia) e il nome, la data di nascita, sesso, indirizzo di residenza e codice postale.Il(12,5 ± 0,7 anni). Un totale di(6.2%) partecipanti sonodurante il follow-up.In questo ampio studio di coorte prospettico, che ha valutato le associazioni tra l'e più specificamente l'impatto dei, incluso il caffè decaffeinato, e gli, i principali risultati sono:I risultati sono presentati anche in un abstract grafico E ora, rassicurati e motivati dallo studio, andiamo a prenderci 'na tazzulella 'e cafè!