Indice di massa corporea, ipertensione, colesterolo, fumo e diabete quanto incidono sulla nostra salute?

Global Effect of Modifiable Risk Factors on Cardiovascular Disease and Mortality

Global Cardiovascular Risk Consortium; Magnussen C, Ojeda FM, Leong DP, Alegre-Diaz J, Amouyel P, Aviles-Santa L, De Bacquer D, Ballantyne CM, Bernabé-Ortiz A, Bobak M, Brenner H, Carrillo-Larco RM, de Lemos J, Dobson A, Dörr M, Donfrancesco C, Drygas W, Dullaart RP, Engström G, Ferrario MM, Ferrières J, de Gaetano G, Goldbourt U, Gonzalez C, Grassi G, Hodge AM, Hveem K, Iacoviello L, Ikram MK, Irazola V, Jobe M, Jousilahti P, Kaleebu P, Kavousi M, Kee F, Khalili D, Koenig W, Kontsevaya A, Kuulasmaa K, Lackner KJ, Leistner DM, Lind L, Linneberg A, Lorenz T, Lyngbakken MN, Malekzadeh R, Malyutina S, Mathiesen EB, Melander O, Metspalu A, Miranda JJ, Moitry M, Mugisha J, Nalini M, Nambi V, Ninomiya T, Oppermann K, d'Orsi E, Pająk A, Palmieri L, Panagiotakos D, Perianayagam A, Peters A, Poustchi H, Prentice AM, Prescott E, Risérus U, Salomaa V, Sans S, Sakata S, Schöttker B, Schutte AE, Sepanlou SG, Sharma SK, Shaw JE, Simons LA, Söderberg S, Tamosiunas A, Thorand B, Tunstall-Pedoe H, Twerenbold R, Vanuzzo D, Veronesi G, Waibel J, Wannamethee SG, Watanabe M, Wild PS, Yao Y, Zeng Y, Ziegler A, Blankenberg S. N Engl J Med. 2023 Oct 5;389(14):1273-1285. doi: 10.1056/NEJMoa2206916. Epub 2023 Aug 26. PMID: 37632466; PMCID: PMC10589462.

(indice di massa corporea, pressione arteriosa sistolica, colesterolo lipoproteico non ad alta densità, abitudine attuale al fumo e diabete) sonoMancano studi che utilizzino dati a livello individuale per valutare la prevalenza regionale e specifica per sesso dei fattori di rischio e il loro effetto su questi risultati.Nello studio Global effect of modifiable risk factors on cardiovascular disease and mortality sono stati raggruppati e armonizzati iprovenienti da 112 studi di coorte condotti in 34 paesi e 8 regioni geografiche (Nord America, America Latina, Europa occidentale, Europa orientale e Russia, Nord Africa e Medio Oriente, Africa sub-sahariana, Asia e Australia), che partecipano al Global Cardiovascular Risk Consortium Sono state esaminate lesopra considerati e l’per qualsiasi causa, utilizzando analisi di regressione di Cox, stratificate in base a regione geografica, età e sesso. Sono state stimate le frazioni attribuibili alla popolazione per l’incidenza di malattie cardiovascolari e di mortalità per tutte le cause a 10 anni.Tra(il 54,1% dei quali erano donne) con un'età media di 54,4 anni, sono state notatenella prevalenza dei cinque fattori di rischio modificabili.Unsi è verificato in 80.596 partecipanti durante un follow-up mediano di 7,3 anni (massimo: 47,3) e 177.369 partecipanti sono morti durante un follow-up mediano di 8,7 anni (massimo: 47,6).Per tutti e cinque i fattori di rischio combinati, la frazione aggregata attribuibile alla popolazione globale dell’è stata del 57,2% (intervallo di confidenza al 95% [CI], da 52,4 a 62,1) tra le donne e del 52,6% (IC al 95%, 49,0 a 56,1) tra gli uomini, e i valori corrispondenti dierano del 22,2% (IC al 95%, da 16,8 a 27,5) e 19,1% (IC al 95%, da 14,6 a 23,6).Nella “discussion”, gli autori presentano altri spunti di riflessione e approfondimento, commentando anche l’deinelle, che potrebbe consentire di classificare e dare priorità al controllo dei fattori di rischio per le azione di sanità pubblica.Tuttavia, esiste un ampio margine per una caratterizzazione più completa del rischio di malattie cardiovascolari.e legati all’esposizione come l’, il consumo di, l’atmosferico, ile il, il livello di, o fattori di rischio, inclusa la depressione, hanno un effetto sul rischio di malattie cardiovascolari. I biomarcatori e le varianti genetiche molto probabilmente contribuirebbero alla previsione del rischio di malattie cardiovascolari.Segnaliamo che i dati per l’Italia (come riportato nei dati supplementari dello studio ) sono stati ripresi da: